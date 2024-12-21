Французский политик обвинил ЕСПЧ в попустительстве после теракта в Магдебурге

Политик Филиппо обвинил ЕСПЧ в попустительстве после теракта в Магдебурге

«Попустительство и немощность» правовой системы Евросоюза и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) привели к теракту в немецком Магдебурге, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, виновник в произошедшем в германском городе открыто угрожал гражданам в социальных сетях.

Филиппо задался вопросом, почему этот «иностранный гражданин и беженец» не был выдворен из страны. По мнению политика, вероятно, прецедентное право Евросоюза и ЕСПЧ позволяет случаться таким вещам.

21 декабря в Магдебурге автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови по предварительным данным нашли наркотики.

Ранее Шольц приехал в Магдебург после теракта на ярмарке.