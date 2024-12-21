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В Замбии задержали подозреваемых в попытке «колдовства» против президента

В Замбии задержали двух человек, подозреваемых в попытке «навредить» президенту
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Depositphotos

В Замбии задержали двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке «навредить» президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью «колдовства». Об этом говорится в заявлении полиции, которое публикует вещатель ZNBC.

«У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство. Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства», — говорится в публикации.

Уточняется, что задержали гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде и замбийца Леонарда Фири. Согласно предварительной информации полиции, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, который находится за границей.

До этого жительница Набережных Челнов осталась без накоплений, поверив в то, что на нее наложена порча, она отдала мошенникам более одного миллиона рублей. Рекламу об услугах экстрасенсов челнинка увидела по телевизору еще в марте. Позвонила по указанному номеру и поделилась проблемами со здоровьем. Маги-аферисты убедили женщину в том, что на нее наложена порча. Чтобы снять «проклятье», женщина перевела им 740 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске задержали цыганку, наживавшуюся на фейковом снятии порчи.

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