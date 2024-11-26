Мошенники «сняли порчу» с пенсионерки из Татарстана за 1,2 млн рублей

Жительница Набережных Челнов осталась без накоплений, поверив в то, что на нее наложена порча, она отдала мошенникам более одного миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

Рекламу об услугах экстрасенсов челнинка увидела по телевизору еще в марте. Позвонила по указанному номеру и поделилась проблемами со здоровьем. Маги-аферисты убедили женщину в том, что на нее наложена порча. Чтобы снять «проклятье», женщина перевела им 740 тысяч рублей.

Лжелекари также сообщили россиянке, что ей, как супруге тяжелобольного, положена денежная компенсация в размере 1,2 млн рублей. Чтобы получить эти деньги, следовало заплатить 10% комиссии, которая, позже будет возвращена. Женщина согласилась на оба предложения. Почти шесть месяцев — с мая по ноябрь — она отправляла деньги разным адресатам по различным поводам, как того требовали мошенники.

Она сняла все личные сбережения, взяла крупные суммы в долг у знакомых и родственников. Лишь в ноябре пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов. Всего она перевела злоумышленникам 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Челябинске задержали цыганку, наживавшуюся на фейковом снятии порчи.