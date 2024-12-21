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В Киеве назвали Украину «шароварным Третьим рейхом»

Депутат Рады Дубинский: Украина превратилась в шароварный Третий рейх
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина превратилась в «шароварный Третий рейх», все нормальные граждане вскоре покинут это государства. Такую оценку политического развития Украины в своем Telegram-канале дал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Никому не может нравится страна, в которой гигикающие полицаи травят людей газом, а «патриоты» сносят памятники и жгут книги.

Утрированный, шароварный третий рейх годится только на декорацию фильма с Луи де Фюнесом, пародирующем нацистов», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, в стране, которую строит украинский лидер Владимир Зеленский, не захочет жить ни один нормальный человек.

До этого российский МИД направил в Международный суд (МС) ООН материалы, которые доказывают совершение Украиной геноцида в отношении населения Донбасса.

Ранее на Западе сравнили НАТО с Третьим рейхом.

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