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На Западе сравнили НАТО с Третьим рейхом

Малинен: НАТО стало главной ложью Европы за последние десятилетия

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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Североатлантический Альянс (НАТО) стал олицетворением обмана, который охватил Европу в последние десятилетия в беспрецедентных масштабах. Такое мнение выразил профессор университета Хельсинки и эксперт в области геополитики Туомас Малинен, сообщает РИА.

«Вероятно, это является самой значительной ложью, которую европейцам рассказали с момента создания Третьего рейха», — отметил профессор.

Он также добавил, что начиная с 2022 года, НАТО фактически ведет прокси-войну против России.

До этого Малинен заявил, что НАТО несет угрозу существованию Европы. Он также негативно высказался об интернет-сообществе НАФО, созданном якобы для борьбы с российской пропагандой.

Недавно сообщалось, что Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей. Хельсинки планирует иметь постоянные военно-морские силы и силы противоминной обороны в Балтийском, Северном морях и Северной Атлантике.

Ранее аналитик назвал цель ядерных учений НАТО.

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