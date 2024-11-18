Россия направила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

Россия представила в Международный суд (МС) ООН материалы, которые доказывают совершение Украиной геноцида в отношении населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, документы содержат 522 страницы текста и 10 тысяч страниц приложений. В материалах указано, что Вооруженные силы и украинские националистические батальоны руководствовались геноцидарным умыслом — намерением уничтожить русское и русскоязычное население Донбасса.

Также в докладе отмечается, что задокументированные доказательства свидетельствуют о неонацистской природе киевского режима и его опоре на «преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха».

«Теперь Украине предстоит ответить на контрмеморандум российской стороны», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве анонсировали дополнительные стадии письменного судопроизводства. Ожидается проведение устных слушаний в Гааге, после чего будет вынесено окончательное решение, добавили в ведомстве.

До этого первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН «не увидел» представленные Россией доказательства преступлений Киева. По словам дипломата, в настоящее время все западные политики выглядят «как группа заговорщиков», которая приняла решение «ничего не слышать и не видеть», при этом упорно продвигая идею, что Киев совершает «благие дела», тогда как «Россия является агрессором».

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.