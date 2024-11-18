Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия направила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

МИД: Россия представила в МС ООН материалы об украинском геноциде в Донбассе

close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Россия представила в Международный суд (МС) ООН материалы, которые доказывают совершение Украиной геноцида в отношении населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, документы содержат 522 страницы текста и 10 тысяч страниц приложений. В материалах указано, что Вооруженные силы и украинские националистические батальоны руководствовались геноцидарным умыслом — намерением уничтожить русское и русскоязычное население Донбасса.

Также в докладе отмечается, что задокументированные доказательства свидетельствуют о неонацистской природе киевского режима и его опоре на «преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха».

«Теперь Украине предстоит ответить на контрмеморандум российской стороны», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве анонсировали дополнительные стадии письменного судопроизводства. Ожидается проведение устных слушаний в Гааге, после чего будет вынесено окончательное решение, добавили в ведомстве.

До этого первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН «не увидел» представленные Россией доказательства преступлений Киева. По словам дипломата, в настоящее время все западные политики выглядят «как группа заговорщиков», которая приняла решение «ничего не слышать и не видеть», при этом упорно продвигая идею, что Киев совершает «благие дела», тогда как «Россия является агрессором».

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами