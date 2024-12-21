ЕС надеется изменить позицию Трампа по Украине

FT: дипломаты ЕС считают, что на позицию Трампа по Украине еще можно повлиять

Европейские дипломаты надеются, что на позицию избранного президента США Дональда Трампа «все еще можно повлиять». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Европейские дипломаты считают, что на Трампа все еще можно повлиять. Лидеры ЕС отточили свои аргументы в беседах с Трампом и его командой», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон при встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Париже в начале декабря призвал последнего поставить Украину «в более выгодное положение для переговоров».

При этом та же Financial Times писала, что команда Трампа уже планирует продолжать помощь Украине.

13 декабря команда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News говорили, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.