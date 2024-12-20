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Стала известна позиция Трампа по помощи Украине

FT: команда Трампа заявила чиновникам ЕС, что продолжит помогать Украине
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Ludovic Marin/Reuters

Команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — говорится в сообщении издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ходе предвыборной кампании в апреле Трамп заявлял, что в случае переизбрания он не будет выделять помощь Украине, если европейские страны также не будут ей помогать.

13 декабря команда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News говорили, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.

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