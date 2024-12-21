Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, чего лишилась Украина

AC: Украина теряет не только земли, но и ключевые укрепленные города
close
Kuba Stezycki/Reuters

Украина в ходе конфликта теряет не только территории, но и важнейшие логистические центры и укрепленные населенные пункты. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.

«В октябре и ноябре российские войска взяли под контроль более 1500 квадратных километров украинской территории, а в декабре этот темп ускорился. И теряются (Украиной – прим. ред.) не только земли, но и ключевые логистические центры и сильно укрепленные города», — говорится в сообщении издания.

На Украине стремительно происходят не только военные перемены на поле боя, пишет журнал. «За ними стремительно следуют политические перемены», — пишет The American Conservative.

21 декабря британская газета Financial Times писала, что Украина и союзники Киева вступают в «критические несколько недель» продолжения украинского конфликта в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами