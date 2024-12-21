В Британии заявили о «критических неделях» конфликта на Украине

FT: Украина вступила в критические несколько недель конфликта

Украина и союзники Киева вступают в «критические несколько недель» продолжения украинского конфликта в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Украина и ее европейские союзники вступают в критические несколько недель», — говорится в сообщении издания.

Предвыборная риторика Трампа «наводит на мысль» о том, что он может попытаться заставить Украину принять мирное соглашение, «которое в высшей степени выгодно Москве».

21 декабря агентство Bloomberg писало, что, если Трамп прекратит помощь Украине без каких-либо дипломатических шагов по заключению сделки с Россией, Киев «столкнется с возможностью поражения».

20 декабря британская газета Financial Times отмечала, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским.