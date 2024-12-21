Guardian: в ВСУ все больше старых, больных и алкоголиков

В украинскую армию призывают все больше старых, больных и алкоголиков. Об этом со ссылкой на военных ВСУ пишет британская газета The Guardian.

«Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики. Месяц назад они ходили по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо экипированы», — приводит газета слова неназванного солдата ВСУ.

Как отметил военнослужащий, мобилизованные на Украине граждане «не похожи на тех, кто был там в начале войны».

По оценке The Guardian, «истощенная армия» Украины все больше состоит из пожилых людей.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что украинские власти не видят смысла снижать мобилизационный возраст в стране, поскольку уже призванным бойцам не хватает вооружений.

Ранее на Украине заявили, что женщины не простят Зеленскому мобилизацию.