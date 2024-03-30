Власти Украины предсказали сокращение населения

Население Украины может сократиться до 25 млн человек к 2051 году. Это следует из инерционного прогноза украинского минсоцразвития, который опубликован на сайте ведомства.

На начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Также в ведомстве допустили оптимистичный сценарий. В случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев, а также обеспечению достойной жизни и воспроизводству населения, численность населения страны может достичь к 2041 году 33,9 млн человек, а к 2051-му 31,6 млн человек.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания военных действий в стране произойдет «бум» рождаемости.

По мнению лидера государства, этому будут способствовать ситуация в сфере безопасности, возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне».

В сентябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявляла о катастрофическом снижении численности населения страны.

Ранее украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи.