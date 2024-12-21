В Британии заявили, что Шольц рявкнул на Дуду из-за призыва конфисковать активы РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду из-за его призыва конфисковать замороженные российские активы на €260 млрд. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро», — сказал Шольц в беседе с Дудой.

Источники издания отметили, что в ходе диалога канцлер Германии рявкнул на президента Польши. По их словам, подобным действием он напугал других участников встречи.

Авторы обратили внимание, что конфискацию российских активов поддержали страны, не входящие в еврозону — США и Великобритания. При этом против инициативы выступили Германия, Франция и Италия.

18 декабря журнал Foreign Policy сообщил, что Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами до официальной смены американского президента. Речь идет о $300 млрд, которые лидеры западных стран хотят потратить на военную помощь Украине.

Ранее на Западе заявили, что конфискация российских активов может навредить евро.