Венгрия разыскивает возможности для оплаты строительства АЭС «Пакш-2»

Венгрия прорабатывает возможности для платежей России по проекту атомной электростанции «Пакш-2», которые осложнены санкционной политикой Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.

«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы все еще прорабатываем юридическое решение. У нас есть несколько вариантов, и мы в конечном счете остановимся на одном из них», — заявил Сийярто.

Он добавил, что на вооружении Венгрии остается альтернативный способ финансовых расчетов — Сийярто объяснил, что Будапешт пока не использовал этот способ, поскольку «Газпромбанк» получил трехмесячное снятие ограничений на проведение финансовых операций, связанных с поставками газа от минфина США.

До этого Петер Сийярто заявил, что введение санкций в отношении «Газпромбанка со стороны США угрожает реализации проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».

Ранее в Болгарии допустили прекращение транзита газа из-за санкций против Газпромбанка.