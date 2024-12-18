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В команде Трампа осудили убийство генерала Кириллова

Келлог: убийство генерала Кириллова не помешает подготовке переговоров

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Carlos Barria/Reuters

Убийство начальника войск РХБЗ ВС России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не помешает подготовке переговоров между Россией и Украиной. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я не думаю, что это событие действительно является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто не делают», — заявил Келлог.

В ответ на уточняющий вопрос Келлог назвал убийство Кириллова украинскими спецслужбами «не очень умным» шагом.

До этого глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Москва ликвидирует главарей «киевского режима» в ответ на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

17 декабря на Рязанском проспекте в Москве при взрыве погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Позднее стало известно, что взрывное устройство заложили в самокат и оставили возле подъезда жилого дома.

На данный момент ФСБ задержала возможного убийцу, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отказались комментировать и осуждать убийство генерала Кириллова.

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