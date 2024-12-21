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Оппозиция Канады заявила о планах еще раз вынести вотум доверия Трюдо

Лидер оппозиции Канады Пуальевр потребовал голосования по вотуму доверия Трюдо
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Benoit Tessier/Reuters

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр потребовал экстренного созыва парламента для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом оппозиционер заявил в социальной сети X.

«Я направил генерал-губернатору [Канады Мэри Саймон] письмо, в котором подтверждаю, что премьер-министр утратил доверие палаты общин (нижняя палата. — «Газета.Ru»), поэтому парламент до конца года должен быть созван для проведения голосования по вопросу о проведении [внеочередных] выборов», — написал политик.

17 декабря Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством. По его словам, премьер-министр не контролирует избирателей, иммиграцию, расходы, инфляцию и стоимость жилья, а сейчас он перестал контролировать и свой кабинет министров.

10 декабря глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия. Инициатива была отвергнута большинством палаты общин парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Ранее Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США.

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