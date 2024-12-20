Вице-премьера Италии оправдали по делу о лишении свободы мигрантов

Заместителя премьер-министра Италии, министра инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини оправдали по делу о лишении свободы мигрантов. Об этом передает телеканал Rainews24.

Прокуратура требовала назначить Сальвини наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. В итоге суд Палермо оправдал вице-премьера, поскольку не усмотрел в его действиях признаков преступления.

В июле 2019 года Сальвини запретил высадку в итальянских портах 130 спасенных мигрантов, находившихся на борту судна Gregoretti. По его словам, решение о запрете на высадку мигрантов принималось коллегиально, все компетентные министры кабинета, а также глава правительства были в курсе ситуации. В итоге его решение стало причиной для разбирательства.

18 декабря сообщалось, что власти Боливии еще в октябре выдали ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса, обвиняемого в отношениях с несовершеннолетней. Британская газета The Guardian писала, что полиция пока не может исполнить ордер и арестовать Моралеса, так как он находится под вооруженной защитой производителей коки в сельской местности департамента Кочабамба.

Ранее экс-президент Боливии объявил голодовку.