«Горжусь тем, что защитил Италию»: экс-главе МВД грозит суд

Верхняя палата парламента Италии лишила бывшего главу МВД, сенатора и лидера оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини парламентской неприкосновенности. Решение итальянского сената открывает путь к привлечению политика к уголовной ответственности по делу «Open Arms» — Сальвини обвиняют в превышение полномочий и незаконному лишению свободы людей.

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В поддержку лишения главы «Лиги Севера» неприкосновенности проголосовали 149 сенаторов, против выступили 141, и еще одни парламентарий воздержался.

Таким образом сенат удовлетворил требование суда Палермо, в котором, собственно, и рассматривает дело «Open Arms» — судна испанской благотворительной организации Proactiva Open Arms. Обвинения в отношении Сальвини связаны с прошлогодним инцидентом, когда корабль подобрал 160 мигрантов в Средиземном море и попытался их высадить на итальянском острове Лампедуза. Однако попытка потерпела провал из-за сопротивления со стороны Сальвини, занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел.

Итальянские власти в течение шести дней запрещали пассажирам сойти на берег, что и стало причиной возбуждения дела против политика.

Пожалуй, дополнительным стимулом тут можно считать общий общественный резонанс вокруг «Open Arms»: судно отказывалась принимать не только Италия, но и другие европейские страны, что вызвало бурную реакцию в мире — для поддержки беженцев на судно даже приезжал американский актер Ричард Гир, доставивший беженцам продукты.

Стоит отметить, что Сальвини не впервые лишили неприкосновенности из-за жесткой позиции по отношению к мигрантам, которую в целом поддерживают итальянцы. Так, в феврале сенат удовлетворил аналогичную просьбу суда Катании. Прокуроры опять-таки обвиняют политика в удержании людей и превышении полномочий.

В этом случае речь идет о событиях июля прошлого года, когда корабль итальянской береговой гвардии Gregoretti подобрал в Средиземном море более 130 мигрантов. История схожа с судном Open Arms — власти не давали беженцам сойти на берег в порту Аугусты в течение нескольких дней. Они позволили это осуществить только после того, как ряд стран ЕС согласились принять мигрантов у себя.

Защитник Италии

Как пишет Le Monde, если суд по одному из этих дел завершится не в пользу Сальвини, политику может грозить до 15 лет тюрьмы. С точки зрения представителей гуманитарной миссии, решение сената в отношении Сальвини стало хорошей возможностью «восстановить правду», и усадить на скамью подсудимых не только экс-министра, но и его «политические взгляды».

Однако сам Сальвини их мнение не разделяет, считая свой поступок в отношении мигрантов абсолютно правильным. По его словам, в случае повторения подобной ситуации он бы поступил точно так же.

«Горжусь тем, что защитил Италию. Если кто-то думает меня напугать политическим процессом, он ошибается», — написал политик в Twitter.

Экс-министр вместе со своими сторонниками воспринимает расследование против себя в политическом ключе, считая, что подобным образом соперники пытаются убрать его с пути. В целом эта теория не лишена смысла, поскольку решения он все же принимал не один, да и все указанные события проходили при текущем премьер-министре Джузеппе Конте — однако никаких нарушений со стороны главы кабмина прокуроры не видят.

Кроме того, Сальвини действительно весомая фигура на политической арене Италии. Отчасти именно его взгляд на проблему нелегальной миграции помог «Лиги Севера» обогнать остальные политические силы на прошлогодних выборах в Европарламент. Во время пандемии коронавируса жесткая позиция политика в отношении мигрантов стала еще более актуальной, поскольку беженцы создают дополнительную угрозу для итальянцев — они нарушают установленный двухнедельный карантин, тем самым ухудшая эпидемиологическую ситуацию.

Правый реванш?

При этом в пользу евроскептика Сальвини и его партии играет разочарование итальянцев в действиях Евросоюза во время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что «Лига Севера» в 2019 году потеряла место в правительстве из-за показательного выхода из коалиции ее партнеров в лице партии «Движение пять звезд», она остается самой популярной политической силой в Италии.

Согласно июльскому исследованию Kalman Smooth, партия Сальвини набирает 26% рейтинга, когда правящие «Демократическая партия» и «Движение пять звезд» получают по 20% и 16% соответственно.

С точки зрения правых из «Лиги Севера», партия может вернуть власть после новых парламентских выборов, которые они пытались активно организовать при распаде коалиции. Но их попытка потерпела крах из-за того, что кризис был урегулирован соглашением «Демократической партии» и Движения пять звезд».

Тем не менее, Сальвини не оставляет попыток вернуть себе власть. Как пишут итальянские СМИ, для этого отчасти экс-министр может использовать дела по мигрантам, открытые против него. По факту доказав свою невиновность и действия в соответствии с законами Италии, он может рассчитывать на рост своего рейтинга и полный провал политический оппонентов.

Впрочем, если сделать этого не удастся, политику грозит не только тюремное заключение, но и запрет на политическую деятельность. Пока достаточно сложно спрогнозировать как именно развернется ситуация вокруг Сальвини — первые слушания по одному из дел против него пройдут только в октябре.