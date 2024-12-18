В прокуратуре Боливии заявили, что еще в октябре выдали ордер на арест Эво Моралеса

Власти Боливии еще в октябре выдали ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса, обвиняемого в отношениях с несовершеннолетней. Об этом, ссылаясь на заявление прокурора Сандры Гутьеррес, сообщает британская газета Guardian.

Государственный обвинитель признала, что полиция пока не может исполнить ордер и арестовать Моралеса, так как он находится под вооруженной защитой производителей коки в сельской местности департамента Кочабамба.

В свою очередь, бывший президент заявил, что стал жертвой «жестокой судебной войны», которую ему объявил действующий глава государства Луис Арсе. По словам Моралеса, Арсе хочет выдать его Соединенным Штатам в качестве «военного трофея».

В октябре в отношении Моралеса было начато расследование по обвинению его в изнасиловании несовершеннолетней. Пострадавшая, которая, предположительно, была членом молодежной организации «Поколение Эво», родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится бывший президент.

Ранее экс-президент Боливии объявил голодовку.