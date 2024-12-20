Мельника, обозвавшего Шольца «ливерной колбасой», назначили представителем Украины в ООН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Андрей Мельник — представитель Украины в ООН», — написал Зеленский.

Кроме того, журналистка Алена Гетманчук назначена представителем Украины в Североатлантическом альянсе, а политика Наримана Джелялова Зеленский определил послом в Турцию.

Президент Украины подчеркнул, что с «дипломатической командой» окончательно определил список новых послов и утвердил свыше 30 решений. Указы вскоре будут подготовлены, добавил Зеленский.

13 декабря депутат бундестага от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен назвала Мельника «поклонником фашистов». Она подчеркнула, что украинский дипломат — посол администрации, чей срок власти давно уже истек.

Мельник известен своими противоречивыми высказываниями. К примеру, весной 2022 года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее Мельник начал пугать Европу «русскими перед Бранденбургскими воротами».