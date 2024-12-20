США отменят награду в $10 млн за информацию о лидере ХТШ

США по итогам контактов в Сирии отменят награду в $10 млн за данные о лидере ХТШ

США по итогам контактов в Дамаске отменят награду в $10 млн за данные о лидере захватившей власть в Сирии вооруженной группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что чиновники обсудили необходимость гарантировать, что террористические группировки не будут угрожать безопасности внутри Сирии или за ее пределами, включая США и их союзников в регионе. По ее словам, аль-Джулани заверил их в своей приверженности этому.

«На основе наших обсуждений я сообщила ему, что мы больше не будем предлагать вознаграждение по программе Rewards for Justice, действовавшей на протяжении нескольких лет», — сказала Лиф.

Данная программа предлагала до $10 млн за информацию, которая могла бы помочь задержать лидера ХТШ.

9 декабря стало известно, что США рассматривают возможность исключения из списка иностранных террористических организаций группировки ХТШ, свергнувшей президента Сирии Башара Асада. США планируют взаимодействовать с этой группой в соответствии с американскими интересами.

Ранее Захарова рассказала о возможности исключения ХТШ из списка террористов.