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Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании Совбеза ООН

Захарова: Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску Курской области на заседании Совбеза ООН в пятницу. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обязательно [поднимем эту тему]», — сказала она.

На данный момент известно, что в результате атаки украинской армии на российский город пострадали не менее 15 человек.

Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, некоторых жителей города спасти не удалось.

До этого Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, для обстрела они использовали РСЗО HIMARS. Также он сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и в ближайшее время направится в сторону Рыльска.

Ранее в России возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области.

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