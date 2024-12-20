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В Европе усомнились, что Трамп прекратит поддержку Украины

Глава МИД Норвегии: Трамп прислушивается к союзным странам больше, чем ожидалось
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде усомнился, что избранный президент США Дональд Трамп полностью прекратит поддержку Украины. В интервью «Европейской правде» он отметил, что будущий глава государства прислушивается к европейцам больше, чем ожидалось.

Он заявил, что все меньше убежден в том, что Трамп «может быстро сократить» поддержку Киева. По его мнению, решение о прекращении помощи будет воспринято как слабость Трампа и станет проблемой не только для Украины, но и для самого Трампа».

«Поэтому мои волнения по этому поводу уменьшились. Сейчас есть впечатление, что Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал», — сказал Эспен Барт Эйде.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предрекли встречу «лидеров альфа-самцов» Путина и Трампа в 2025 году.

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