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В МИД назвали приглашением к катастрофе призывы США к обмену ядерными ударами

Замглавы МИД Грушко: обмен ядерными ударами станет концом человечества
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Global Look Press

Заявления американских политиков о возможном «ограниченном обмене ядерными ударами» — это призыв к катастрофе, которая станет концом для человечества. Такое мнение в интервью kp.ru высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — приглашение к катастрофе глобального масштаба», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в январе 2022 года все пять ядерных держав условились придерживаться единственной мысли о том, что ядерную войну нельзя допустить ни в коем случае.

Грушко также сообщил, что Москва учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне с Россией.

Общий курс альянса представляет угрозу и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает замглавы МИД РФ.

Накануне заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер предупредил, что Вашингтон готов усилить боеготовность своих ядерных сил, если Россия откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или не будет соблюдать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее в МИД РФ заявили, что применение «Орешника» — сигнал не только США, но и Европе.

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