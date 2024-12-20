Блинкен рассказал, какое «фундаментальное решение» должна принять Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять «фундаментальное решение» по поводу дальнейшего конфликта — продолжать боевые действия или начать договариваться с Россией. Его слова приводит телеканал MSNBC.

«Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении боевых действий или поиска путей к переговорам и попыток достичь прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия сделать это и сделать это добросовестно», — сказал Блинкен.

Он пообещал, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы Киев находился в максимально выгодной позиции для заключения сильного соглашения в 2025 году.

Для этого, по его словам, необходимо усиливать военные позиции Украины, обеспечивать ее финансами, боеприпасами и поддержкой.

До этого Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине было бы полезным только на условиях Вашингтона. Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Блинкен заявил, что на данном этапе прекращение огня было бы хорошим развитием событий, если его можно было добиться с соблюдением фундаментальных требований США и Украины.

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