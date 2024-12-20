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Эксперт оценил данные о переброске российских войск из Сирии в Ливию

Политолог Ципис: переброска сил РФ в Ливию является логичным шагом
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Михаил Алаеддин/РИА «Новости»

Возможная переброска российских военных из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе остается прежним. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис. По его словам, Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку с него можно контролировать Средиземноморский бассейн и Африку.

«Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», — сказал Ципис.

При этом он подчеркнул, что передислокация российских сил не означает, что Москве не удалось прийти к соглашению по военным базам с новыми властями Сирии. Правительство в Дамаске еще не сформировано, а силы, контролирующие республику, разношерстны, пояснил эксперт.

Накануне WSJ писала, что Россия якобы начала выводить вооружение с военных баз в Сирии и перемещать их в Ливию. По данным источников издания, российские грузовые самолеты транспортируют с сирийских баз на восток Ливии, в том числе радары для для зенитно-ракетных систем С-400 и С-300. Также в Ливию были якобы выведены военные части, авиация и другая техника.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба при этом выразил протест против возможного размещения российских военных на территории страны, заявив, что Ливия не потерпит «иностранной силы, стремящейся к навязыванию своей гегемонии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сирии остановился главный НПЗ страны.

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