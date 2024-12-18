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В Польше заявили, что Венгрия не восстановит отношения с ЕС при Орбане

Министр Боднар: Венгрии будет тяжело восстановить репутацию в ЕС при Орбане

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что Венгрия во время своего председательства в Евросоюзе зашла слишком далеко в игнорировании законодательства политического объединения. По его словам, Будапешт сможет восстановить репутацию внутри Евросоюза только после смены власти, пишет Politico.

По словам Боднара, пример Польши, где прежние власти годами конфликтовали с ЕС, показал, что нелиберальные правительства не меняют свой курс даже под огромным давлением со стороны Брюсселя.

По его мнению, при нынешнем руководстве »Венгрии может быть сложно» восстановить репутацию в Евросоюзе.

«Пример Польши показывает, что без смены руководства может быть очень тяжело изменить курс на верховенство права и восстановить демократические ценности», – добавил польский министр.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе «открытую дверь» для переговоров по установлению мира на Украине.

Ранее Орбан призвал Зеленского принять решение о рождественском перемирии.

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