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Захарова прокомментировала реакцию Запада на предложение Путина о дуэли

Захарова призвала Запад задуматься после слов Путина о дуэли с «Орешником»
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале реакцию общественности западных стран на предложения президента РФ Владимира Путина провести дуэль «Орешника» и систем ПВО Запада, напомнила о рассуждениях лидеров западных стран об ударах «вглубь территории России» и призвала задуматься, каково жить в тех обстоятельствах, которые они предлагают другим.

«Риторика о «нанесении России стратегического поражения» плотно укоренилась в менталитете натовских режимов отнюдь не в качестве гипотетических допущений — под эту доктрину выделяются миллиарды. Пусть задумаются, каково это: жить в обстоятельствах, которые предлагают для других», — отметила она.

Прямая линия с президентом России состоялась 19 декабря. Во время мероприятия глава государства предложил зарубежным партнерам Украины определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

Ранее в США рассказали о сигнале Путина Западу после слов об «Орешнике».

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