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В Болгарии высказались против подписания двухстороннего соглашения с Украиной

Экс-премьер Болгарии Борисов выступил против соглашения с Украиной
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов высказался против подписания двухстороннего соглашения с Украиной в сфере безопасности. Об этом сообщает агентство Novinite со ссылкой на его заявление в парламенте.

«Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что не поддерживает подписание соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной», — говорится в материале.

По его мнению, политическую ситуацию изменила победа на выборах в США Дональда Трампа, обсуждающего со странами ЕС мирное урегулирование на Украине.

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что нужно использовать все дипломатические возможности для урегулирования вооруженного конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН.

В июне Радев заявлял, что из-за нарушения красных линий странами Запада развитие украинского конфликта становится неконтролируемым.

Ранее в Болгарии заявили, что готовят новый пакет устаревшего оружия для ВСУ.

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