В Болгарии заявили, что готовят новый пакет устаревшего оружия для ВСУ

Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии. Об этом сообщили в эфире Болгарского национального радио (БНР) со ссылкой правительственные документы, передает РИА Новости.

По данным радиостанции, дополнительный список военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии, однако точное содержание поставок засекречено. На данный момент это седьмое дополнение военной помощи для ВСУ с болгарской стороны.

В начале сентября глава болгарского минобороны Атанас Заприянов заявил, что Болгария передала Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

По его словам, София направила Киеву восемь пакетов военной помощи, куда вошли военная техника, оружие и боеприпасы, которые не нужны болгарской армии. Он отметил, что за поставки Болгария получит от Украины финансирование, которое будет направлено на модернизацию вооруженных сил страны.

Ранее посольство Украины осудило премьера Болгарии за слова о мирных переговорах.