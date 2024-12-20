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Финляндия может принять решение о возвращении беженцев на Украину

STT: Финляндия может вернуть беженцев на Украину
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Shutterstock

Власти Финляндии могут принять решение о возвращении беженцев с Украины домой. Об этом сообщает STT.

«Финляндия может снова принять решение о возвращении людей на Украину», — говорится в сообщении.

При этом, по данным миграционной службы, «порог для этого по-прежнему очень высок».

Руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти заявил, что решение может быть принято в связи с тем, что на Украине есть территории, не подвергшиеся боевым действиям.

14 декабря сообщалось, что немецкая оппозиция в своей предвыборной программе обещает остановить прием нелегальных мигрантов и лишить новоприбывших украинцев возможности получать пособия по безработице. Отмечается, что планируется также значительно ограничить субсидии для тех, кто подлежит высылке из страны. Им будут предоставлять лишь самое необходимое — «кровать, хлеб и мыло».

Ранее сообщалось, что в 2025 году на Украине запустят программу возвращения беженцев.

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