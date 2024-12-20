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Собянин рассказал об офсетных контрактах Москвы

Собянин: свыше 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет
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Егор Алеев/РИА Новости

За восемь лет Москва заключила более 20 офсетных контрактов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Он пояснил, что договоры подписаны, в частности, на поставки лекарств, медицинских изделий, коммунальной техники, продуктов питания для молочных кухонь,

«Объем закупки по этим договорам составит больше 415 млрд руб. Будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест», – написал мэр российской столицы.

Собянин добавил, что также было принято решение заключить офсетный контракт на поставку турникетов в общественном транспорте. По его словам, новые турникеты будут оборудованы современными системами оплаты, в том числе по биометрии. Планируется, что они будут обладать повышенной надежностью и пропускной способностью.

14 декабря Собянин сообщил, что метро Москвы скоро дойдет до Коммунарки: до конца 2024 года планируется открытие еще четырех станций на Троицкой линии.

Ранее инфраструктуру зимнего отдыха Москвы назвали одной из лучших в мире.

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