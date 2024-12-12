Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инфраструктуру зимнего отдыха Москвы назвали одной из лучших в мире

Сергей Собянин: до 2030 года в Москве построят 500 всесезонных объектов

close
Pixabay

Зимний спорт может стать одним из драйверов роста туристического сектора в столице, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экономистов.

Эксперты считают, что к 2030 году зимние спортивно-развлекательные программы в Москве увеличат выручку туристической отрасли до 3,6 трлн рублей, а объем налоговых поступлений в бюджет достигнет 500 млрд рублей ежегодно.

По мнению экспертов, во многом такого роста удастся добиться благодаря зимним активностям проекта «Зима в Москве», в рамках которого москвичи и гости столицы могут кататься на коньках и тьюбах, смотреть различные шоу и принимать участие в мероприятиях. Всего это зимой в Москве работают 1772 площадки.

Также в Москве работают 35 лыжные трассы с искусственным оснежением.

Что касается хоккея, в столице открыто 118 крытых всесезонных катков и 1321 сезонных. До конца 2026 года в Москве построят еще 6 катков.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года в Москве построят около 500 всесезонных объектов, а в ближайшие годы также обновят спортивную инфраструктуру, расширят бесплатные тренировки и увеличат количество городских мероприятий.

По прогнозам экспертов, до 2030 года число событийных путешественников в Москве увеличится до 7,3 млн человек. Они добавили, что Москва обладает всей необходимой для этого инфраструктурой (более 2 тыс. отелей и 22 тыс. ресторанов и рынков).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами