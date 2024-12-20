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Орбан беспокоится, что с Трампом может случиться беда до вступления в должность

Орбан: нужно молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды до инаугурации
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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил молиться за Дональда Трампа, который пережил несколько попыток покушения, чтобы с ним ничего не случилось до вступления в должность президента США. Об этом венгерский премьер заявил в эфире общественной радиостанции Венгрии Kossuth, передает РИА Новости.

Как отметил Орбан, до инаугурации Трампа остался месяц — она состоится 20 января.

«И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом», — сказал он.

16 декабря американский политик заявлял, что не приглашал на свою инаугурацию украинского президента Владимира Зеленского, при этом выразил готовность принять его.

До этого телеканал CBS сообщал, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не будет присутствовать на мероприятии. Вместо него ожидается участие посла КНР в США и его супруги.

Ранее в Венгрии считают, что Зеленский не примет идею о перемирии до инаугурации Трампа.

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