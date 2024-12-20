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Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине

Орбан: ЕС начинает осознавать необходимость урегулирования на Украине
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Алексей Майшев/РИА Новости

Евросоюз начинает понимать, что складывается новая международно-политическая реальность, в этой связи ЕС осознает необходимость решения украинского конфликта. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Вчера (на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. – Прим. ред.) тоже все говорили, что Европа в одиночку не может разрешить этот конфликт», — отметил глава венгерского кабмина, обратив внимание на стремительное изменение военной обстановки на Украине в пользу ВС РФ (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, в рамках упомянутого саммита лидеры стран Евросоюза демонстрировали «большую открытость» к изменяющимся реалиям на Украине. Премьер добавил, что главы государств ЕС осознают важность создания прочной системы безопасности в Европе.

До этого Орбан в ходе пресс-конференции после саммита ЕС заявил, что мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский делает ставки на войну.

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