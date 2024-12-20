В МИД заявили, что условия по урегулированию на Украине идут «от жизни»

Рябков: идеи РФ по урегулированию на Украине исходят из реалий

Предложения России по урегулированию конфликта на Украина исходят от реалий. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Если господин Келлог <...> будет опираться на здравый смысл, ему просто придется работать по тому набору идей, который предложили мы. Они идут от жизни, от реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов», — сказал он.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Китом Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

По словам Келлога, у Дональда Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года. Он считает, что Украина и Россия готовы к началу диалога о мире.

Ранее агентство Reuters выяснило, что у команды Трампа есть три плана по урегулированию украинского кризиса.