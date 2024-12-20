Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал о противоречиях в политике главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом эксперт написал в своем X (ранее Twitter).

По его словам, Евросоюз определяет себя как «мирный проект», но Каллас отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от «подталкивания» президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

19 декабря Каллас заявила, что в настоящее время в региональном содружестве нет единого мнения по поводу будущих гарантий безопасности для Украины. Как сказала Каллас, лидеры стран — членов ЕС имеют разные мнения о том, как лучше всего поддержать Киев и профинансировать «потенциальные новые действия» по гарантиям безопасности. В связи с этим она призвала убедиться, что европейские политики не пытаются предлагать Украине «пустые» гарантии безопасности.

12 декабря Каллас дала интервью сразу нескольким европейским изданиям, включая испанскую газету El Pais. Во время беседы с журналистами она заявила, что представители ЕС должны присутствовать на переговорах между Украиной и РФ, если они состоятся.

Ранее в офисе украинского лидера назвали условие для начала переговоров с Москвой.