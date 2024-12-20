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Орбан заявил, что инициатива Венгрии по Украине не связана с председательством в ЕС

Орбан: инициатива Венгрии по Украине сделана в процессе двусторонней дипломатии
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции после саммита ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, в украинском вопросе «не было большого пространства для маневра», потому что внутри ЕС нет консенсуса, в связи с чем нельзя выступать от имени Совета ЕС.

«Все, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии», — цитирует агентство Орбана.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.

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