Орбан заявил, что инициатива Венгрии по Украине не связана с председательством в ЕС

Мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции после саммита ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, в украинском вопросе «не было большого пространства для маневра», потому что внутри ЕС нет консенсуса, в связи с чем нельзя выступать от имени Совета ЕС.

«Все, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии», — цитирует агентство Орбана.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.