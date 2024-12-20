Царев объяснил, на что рассчитывает Зеленский, отвергая мирные инициативы

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский отвергает любые мирные инициативы и выдвигает нереалистичные требования, касающиеся членства Украины в НАТО и ввода контингента альянса на территорию страны. По мнению парламентария, Киев делает ставку на внутриполитическую нестабильность в США, при которой избранному главе Белого дома Дональду Трампу придется менять внешнеполитические подходы.

«Если Украина загрузит старших партнеров невыполнимыми требованиями, Трамп будет вынужден отказаться от своей задачи немедленно прекратить войну. Потом погрязнет во внутренних проблемах, и таким способом Зеленский протянет два года до выборов в Конгресс США, а там, глядишь, демократы сломают Трампа и заставят его дальше финансировать киевский режим», — пояснил Царев.

9 декабря Зеленский заявил, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Позднее Зеленский сообщил, что поддерживает идею ввода на Украину западного военного контингента миротворцев.

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