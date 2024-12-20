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В МИД РФ заявили о неготовности Запада к прагматичному диалогу с Россией

Замглавы МИД Грушко: Запад не готов к прагматичному диалогу с Россией
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Пресс-служба МИД РФ

Западные страны не готовы к прагматичному диалогу с Россией, а также к началу переговорного процесса и урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он согласился с тем, что двустороннее сотрудничество демонстрировались НАТО и Евросоюзом.

»Брюссель закрыл небо для российских самолетов, запретил российские СМИ, вводит все новые санкции и визовые ограничения. Евросоюзом и НАТО ведется «гибридная» война против нашей страны. Конфронтационные антироссийские пассажи закладываются в каждый доктринальный документ, выпускаемый эсэсовцами или натовцами», — сказал Грушко.

Он также отметил, что западные политики обвиняют своих коллег, готовых наладить отношения с Россией, в предательстве интересов Запада.

До этого Александр Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной. Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко. Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились появлением британских военных инструкторов на Украине.

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