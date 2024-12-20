Медведев высказался о прямой линии с Путиным

Медведев: Путин в ходе прямой линии был вежлив и излучал спокойствие

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии с гражданами излучал уверенность и спокойствие. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что президент большой страны всегда должен быть предельно вежливым и корректным.

«Вчера в ходе прямой линии [это] блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и президент», — подчеркнул Медведев.

Прямая линия с президентом РФ, которая в этот раз была совмещена с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря. Мероприятие длилось четыре часа 27 минут.

Главе государства поступило более двух миллионов обращений. Основными темами обсуждения стали специальная военная операция (СВО) на Украине, социальная политика, экономика и здравоохранение. Путин ответил более чем на 70 вопросов жителей страны и журналистов, включая представителей иностранных СМИ.

В частности, российский лидер подтвердил, что Москва готова вести переговоры с Киевом без предварительных условий. Однако диалог возможен только с тем президентом Украины, который «получит легитимность» в ходе выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил Владимира Путина в ответ на его идею о дуэли с применением ракетного комплекса «Орешник».