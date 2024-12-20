На Украине неожиданно высказались о Путине

Президент России Владимир Путин пользуется большой поддержкой в Киеве, поскольку большинство украинцев ненавидят Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко, комментируя высказывания российского лидера о том, что на территории республики «много наших ребят».

«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — написала Панченко.

Российский лидер в ходе прямой линии заявил, что России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима».

Владимир Путин также сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Он также отметил, что политика является искусством компромисса и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной.

Ранее Зеленский отверг инициативы Орбана из-за «теплых отношений» с Путиным.