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Трамп выступил за снятие потолка госдолга США

Трамп: конгресс США должен устранить потолок госдолга или продлить его
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trust Social заявил, что конгресс США должен устранить потолок госдолга или продлить его до 2029 года.

По его словам, без этого сделку о временном бюджете заключать не следует.

«Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку», — отметил Трамп, напомнив, что «давление ляжет на того, кто станет президентом».

Отмечается, что у конгресса есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, в противном случае финансирование правительства будет частично приостановлено.

До этого политолог Леонид Крутаков объяснил, что заморозка конфликта на Украине необходима США, чтобы обеспечить нормальную жизнь внутри самой страны. Отсюда и внезапное желание устроить перемирие. Он напомнил, что госдолг Соединенных Штатов превышает $36 трлн, а на его обслуживание уходит свыше $400 млрд в год.

Ранее Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии.

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