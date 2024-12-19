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Политолог объяснил, почему для США важна заморозка конфликта на Украине

Политолог Крутаков: заморозка конфликта на Украине нужна экономике США

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Depositphotos

Заморозка конфликта на Украине необходима Вашингтону, чтобы обеспечить нормальную жизнь внутри самих США. Отсюда и внезапное желание устроить перемирие. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

Он напомнил, что госдолг Соединенных Штатов превышает $36 трлн, а на его обслуживание уходит свыше $400 млрд в год. Кроме того, есть общий мировой долг, связанный с кредитами, акциями, коммерческой недвижимостью и т.д.

«Понятно, что, например, без ресурсов России эта пирамида неустойчива. Чтобы опять втянуть ресурсы России на полных правах в мировой оборот, нужно, чтобы был мир или хотя бы какое-то мирное соглашение. Поэтому для США это вопрос не гуманитарный, это вопрос жизнеспособности модели», — пояснил Крутаков.

По его словам, сейчас Вашингтон стоит перед дилеммой: как снять санкции с России, но при этом не ударить в грязь лицом.

В понедельник, 16 декабря, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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