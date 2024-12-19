Блинкен назвал условие, при котором перемирие на Украине было бы полезно

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине без выполнения условий США

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что прекращение огня на Украине было бы полезным только на условиях Вашингтона. Его цитирует ТАСС.

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Блинкен заявил, что на данном этапе прекращение огня было бы хорошим развитием событий, если его можно было добиться с соблюдением фундаментальных требований США и Украины.

Блинкен утверждает, что Вашингтон, несмотря на решение действующего президента Джо Байдена о нанесении ударов американскими вооружениями вглубь России, не находится в состоянии конфликта с Москвой и стремится его не допустить.

«Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», — сказал госсекретарь.

15 декабря будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть предложение о прекращении огня на Украине, которое ранее сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, его команда «координирует» свои действия с администрацией уходящего президента Джо Байдена.

Ранее на Украине потребовали рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня.