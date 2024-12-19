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Блинкен назвал условие, при котором перемирие на Украине было бы полезно

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине без выполнения условий США
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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что прекращение огня на Украине было бы полезным только на условиях Вашингтона. Его цитирует ТАСС.

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Блинкен заявил, что на данном этапе прекращение огня было бы хорошим развитием событий, если его можно было добиться с соблюдением фундаментальных требований США и Украины.

Блинкен утверждает, что Вашингтон, несмотря на решение действующего президента Джо Байдена о нанесении ударов американскими вооружениями вглубь России, не находится в состоянии конфликта с Москвой и стремится его не допустить.

«Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», — сказал госсекретарь.

15 декабря будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть предложение о прекращении огня на Украине, которое ранее сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, его команда «координирует» свои действия с администрацией уходящего президента Джо Байдена.

Ранее на Украине потребовали рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня.

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