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Стало известно, кого посетит Байден в ходе последней зарубежной поездки

Байден в последней зарубежной поездке посетит Италию, встретится с папой Римским
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Craig Hudson/Reuters

Джо Байден в январе совершит свою последнюю поездку в качестве президента Соединенных Штатов в Италию, где проведет встречу с папой Римским Франциском, премьером Джорджией Мелони и президентом Серджо Маттареллой. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, Байден посетит Рим с 9 по 12 января, чтобы встретиться с папой Франциском, президентом и премьер-министром.

«Он также встретится с лидерами Италии, чтобы подчеркнуть прочность американо-итальянских отношений, поблагодарить премьер-министра Мелони за ее сильное руководство G7 в течение последнего года и обсудить важные вызовы, с которыми сталкивается мир», — уточнили в пресс-службе.

До этого Джо Байден стал первым действующим главой Соединенных Штатов, который посетил тропические леса Амазонки. Байден совершил воздушную экскурсию над частью крупнейшего в мире тропического леса, встретился с местными и коренными лидерами и посетил музей Амазонки, стремясь подчеркнуть свою приверженность сохранению региона.

Ранее политолог раскрыл, чем могут обернуться последние недели президентства Байдена.

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