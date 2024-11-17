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Байден войдет в историю, посетив тропический лес

AP: Байден станет первым президентом США, посетившим тропические леса Амазонки

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Джо Байден станет первым действующим главой Соединенных Штатов, который посетит тропические леса Амазонки. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Джо Байден станет первым действующим президентом США, ступившим в тропические леса Амазонки во время краткой остановки в воскресенье в бразильском городе Манаус. Это произойдет на фоне ожидаемого сокращения США своих обязательств по борьбе с изменением климата при новой администрации Дональда Трампа», — говорится в тексте.

Как пишет AP, что Байден совершит воздушную экскурсию над частью крупнейшего в мире тропического леса, встретится с местными и коренными лидерами и посетит музей Амазонки, стремясь подчеркнуть свою приверженность сохранению региона.

До этого стало известно, что во время второго президентского срока Дональда Трампа США могут опять выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года (международный договор, который направлен на сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2°C).

Ранее в США заявили, что РФ нужно сократить выбросы ради «дружбы» с Западом.

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