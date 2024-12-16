Стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году

Средняя цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах, где продажи осуществляются наиболее быстро и по цене, близкой к рыночной, в 2025 году вырастет на 12% относительно 2024 года, до €38,8 за 1 МВт·ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Относительно предыдущего, сентябрьского, прогноза оценку стоимости газа на 2025 год увеличили на 28%. В сентябре эксперты ожидали, что цена на газ в Евросоюзе в следующем году составит €30,3 за 1 МВт·ч, или $329 за 1000 куб. м.

Во второй половине ноября агентство ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE написало, что цена тысячи кубометров газа в Европе за ноябрь выросла на 21%, до около $521.

В тот период причиной повышения цен на газовые фьючерсы названо прекращение потоков российского газа в Австрию, санкции США против Газпромбанка и похолодание, ставшее причиной рекордного отбора из европейских хранилищ.

Ранее стало известно, что Венгрия и ее соседи нашли способы оплаты за российский газ.