Пушков оценил вопрос американского журналиста Путину

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что высокомерие свойственно не только американским журналистам, но и всему политическому классу и бизнес-элите, поскольку США находились «более 100 лет на лидирующей позиции в мире». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал вопрос журналиста NBC Владимиру Путину на прямой линии.

«Высокомерие свойственно не только американским журналистам, но и всему политическому классу и всей бизнес-элите. Причина в том, что США очень долго — более 100 лет находятся в лидирующей позиции в мире и не имели войн на своей территории (бомбардировка японцами Перл-Харбора на Гавайях в декабре 1941 года не в счет)», — написал Пушков.

По его словам, уровень американского высокомерия вырос после распада Советского Союза, когда Вашингтон убедил себя в том, что «наступил конец истории и однополярный мир». Шлейф от этой эйфории сказывается на американской политической психологии до сих пор, считает парламентарий.

Корреспондент американской телекомпании NBC Кир Симмонс заявил, что Владимир Путин на фоне украинского конфликта и ситуации в Сирии якобы оказался в «уязвимом положении» и поинтересовался, на какие компромиссы Россия готова пойти на потенциальных переговорах с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось , что Трамп готов пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине.