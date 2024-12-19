Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков оценил вопрос американского журналиста Путину

Пушков заявил о высокомерии американского журналиста, задававшего вопрос Путину

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что высокомерие свойственно не только американским журналистам, но и всему политическому классу и бизнес-элите, поскольку США находились «более 100 лет на лидирующей позиции в мире». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал вопрос журналиста NBC Владимиру Путину на прямой линии.

«Высокомерие свойственно не только американским журналистам, но и всему политическому классу и всей бизнес-элите. Причина в том, что США очень долго — более 100 лет находятся в лидирующей позиции в мире и не имели войн на своей территории (бомбардировка японцами Перл-Харбора на Гавайях в декабре 1941 года не в счет)», — написал Пушков.

По его словам, уровень американского высокомерия вырос после распада Советского Союза, когда Вашингтон убедил себя в том, что «наступил конец истории и однополярный мир». Шлейф от этой эйфории сказывается на американской политической психологии до сих пор, считает парламентарий.

Корреспондент американской телекомпании NBC Кир Симмонс заявил, что Владимир Путин на фоне украинского конфликта и ситуации в Сирии якобы оказался в «уязвимом положении» и поинтересовался, на какие компромиссы Россия готова пойти на потенциальных переговорах с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось , что Трамп готов пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами