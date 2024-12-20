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Аргентина и США могут заключить соглашение о свободной торговле

Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США
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Agustin Marcarian/Reuters

Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Аргентина собирается сделать это с США». По словам Милея, о том, что работа над свободой торговли стоит на повестке в США, сообщил один из работающих с Трампом людей.

В ноябре сообщалось, что первым из иностранных лидеров, с которыми провел встречу избранный президент США Дональд Трамп, стал аргентинский лидер Хавьер Милей.

Встреча прошла 14 ноября в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Источник отметил, что встреча политиков «прошла хорошо». При этом Милей также встретился с инвесторами.

Также в ноябре сообщалось, что Трамп уже формирует внешнеполитическую повестку дня и занимается вопросом торговли, а также «играет в фавориты», созваниваясь и договариваясь о встречах с мировыми лидерами, которых считает близкими по взглядам. Одним из первых, кто поприветствовал возвращение Трампа в Белый дом, стал лидер Аргентины Хавьер Милей.

Ранее Трамп назвал аргентинского лидера Милея «своим любимым президентом».

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